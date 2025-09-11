Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un hombre sostiene un retrato de Charlie Kirk durante una vigilia. Reuters

Trump arremete contra la izquierda por el asesinato del activista conservador

La ultraderecha pide al presidente mano dura tras la muerte de Kirk, mientras republicanos y demócratas intentan apelar a la calma

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:46

«Esto es la guerra», declaró el miércoles al millón de oyentes de su podcast Alex Jones, fundador de InfoWars. Sus palabras no hubieran provocado ... los mismos escalofríos si no se hicieran eco del clamor de la ultraderecha estadounidense, apoyada por el presidente Donald Trump, que pide venganza por la muerte del activista de 31 años Charlie Kirk, asesinado el miércoles de un disparo durante un acto en la Universidad del Valle de Utah.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 El último día de la pastelería Kai-Alde
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump arremete contra la izquierda por el asesinato del activista conservador

Trump arremete contra la izquierda por el asesinato del activista conservador