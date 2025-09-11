Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk.

Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk. RR SS

Graban al francotirador que mató al líder juvenil proTrump en Utah

Las imágenes fueron captadas por un testigo del ataque a Charlie Kirk durante su acto universitario celebrado al aire libre

I. Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:47

Era lógico que en estos tiempos en los que tanta gente se pasa el tiempo grabando con el móvil todo lo que sucede a su ... alrededor se desvelara algún vídeo del asesinato Charlie Kirk, uno de los grandes líderes juveniles conservadores, que ha conmocionado a EE UU. Pues bien, justamente en una de las secuencias que se están compartiendo en Internet se puede ver al francotirador que de forma tan certera, con un tiro en el cuello, acabó con la vida de este admirador confeso de Donald Trump este miércoles en pleno acto universitario al aire libre en Utah.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  6. 6 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Graban al francotirador que mató al líder juvenil proTrump en Utah