El momento en que el trumpista Charlie Kirk recibió el impacto de bala. X

Matan de un disparo en pleno escenario a un líder juvenil del trumpismo

El presidente estadounidense achaca a la «narrativa de la violencia que impulsan los progresistas» el ataque contra Charlie Kirk, que recibió un impacto en el cuello

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:25

En la víspera del aniversario del 11-S, Estados Unidos despertó este miércoles a la conmoción de un violento atentado, esta vez con ecos de ... violencia política. Charlie Kirk, de 31 años, uno de los activistas conservadores más populares del movimiento de Make America Great Again (MAGA), fundado por el presidente Donald Trump, ha sido asesinado este miércoles en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, donde contestaba preguntas sobre pistoleros transexuales, rodeado de cientos de seguidores.

