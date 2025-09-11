El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

El FBI ha difundido dos imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. La Oficina Federal de Investigación afirma que se trata de «una persona de ... interés en relación con el tiroteo fatal», lo que en la jerga policial equivale a un sospechoso. En un primer momento, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos personas en el campus de la Universidad de Utah, pero este jueves han quedado en libertad tras determinarse que no tenían relación con el homicidio.

La búsqueda del criminal se ha convertido en un asunto crucial en un país que vive una profunda conmoción por el último asesinato de carácter político y su víctima, un personaje de indudable popularidad entre los conservadores. El propio Partido Republicano vive este asesinato con una profunda consternación y asombro. Kirk y su organización, Turning Point, se situaron en el centro de la formación conservadora durante las últimas elecciones presidenciales para atraer al electorado más joven.

Cientos de investigadores y agentes de distintas agencias tratan de cercar al francotirador que acabó con la vida del gurú conservador, amigo de Donald Trump y a quien se le concederá la Medalla de la Libertad Presidencial a título póstumo. La publicación de estas imágenes trata de recabar la colaboración ciudadana y confirma el fracaso de las técnicas de reconocimiento facial que el FBI empleó en primer lugar con la esperanza de localizarle en medio de la masa de estudiantes que salieron huyendo del campus de Utah. Tampoco parece que los investigadores le hayan podido situar en otro escenario.

El sospechoso viste una camisa oscura, gorra de béisbol y gafas de sol oscuras. La camisa lleva impresa una bandera de EE UU. La apariencia parece coincidir con la del individuo al que algún vídeo registró tras el disparo huyendo de un tejado. En una de las fotografías, aparece junto a una pared y en la segunda parece subir una escalera.

Quizá es la misma que utilizó para acceder a la azotea en la que se apostó. Porque lo que sí se ha comprobado es que el 'influencer' conservador murió de un disparo realizado desde una posición elevada. El Departamento de Seguridad Pública estatal explicó en una rueda de prensa que el tirador era joven y llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local), con bastante antelación a la charla. No encontró arcos detectores de metal ni grandes dispositivos de vigilancia en su camino.