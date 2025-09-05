Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donald Trump, en una de sus apariciones más recientes, el miércoles, en la Casa Blanca. EFE

Cuando Trump es víctima de las 'fake news': de los rumores sobre su salud a su supuesta muerte

Su reciente 'desaparición' de la agenda pública y un hematoma en su mano desatan todo tipo de teorías sobre el presidente de EE UU, que trató de salir al paso con un mensaje en redes: «Nunca me sentí mejor»

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:08

En su primera aparición ante la prensa en casi una semana, el martes, Donald Trump trató de acabar con las incontables especulaciones que había generado ... su reciente 'desaparición' de la agenda pública. Unos rumores sobre el empeoramiento de su salud o incluso sobre su defunción que el presidente de Estados Unidos, de 79 años, tachó de «noticias falsas». «Estuve muy activo durante el fin de semana», aseguró.

