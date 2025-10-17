Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zelenski, a su llegada este jueves a Washington. Presidencia de Ucrania

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

«También EE UU los necesita», ha dicho antes de insinuar que quizá no es el «momento ideal» para aumentar las sanciones al Kremlin a la vista de la futura reunión con el líder ruso en Budapest

M. Pérez

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Vladímir Putin parece haber ganado una vez más por la mano a Volodímir Zelenski. O así lo predicen algunos analistas occidentales a la vista de ... la reacción de Donald Trump posterior a la conversación que mantuvo este jueves con el líder ruso. Apenas unas horas antes de reunirse con el jefe del Estado ucraniano, con el que almuerza este viernes en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos parece haber vacilado en su promesa de entregar misiles Tomahawk a Kiev y ha explicado que EE UU «también los necesita». El líder republicano ha añadido que mantiene su apuesta por aumentar las sanciones a Moscú a causa de su empecinamiento en continuar la guerra. Pero a renglón seguido ha puntualizado: «Puede que éste no sea el momento ideal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Trasladan al presunto homicida de Zarautz al lugar del suceso para la reconstrucción de los hechos
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  7. 7

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  8. 8 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  9. 9 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  10. 10

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin

Trump recibe a Zelenski con dudas sobre la entrega de los Tomahawks tras su charla con Putin