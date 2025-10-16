Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Putin y Trump se encontraron en agosto en Alaska. Afp

Trump anuncia una reunión con Putin en Budapest para «poner fin a la guerra de Ucrania»

La llamada telefónica que han mantenido este jueves los dos presidentes marca la cita del viernes en la Casa Blanca entre el líder republicano y Zelenski, que pide la entrega de misiles Tomahawk

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:46

Tras una «productiva» llamada telefónica de dos horas de duración con Vladímir Putin, Donald Trump ha anunciado este jueves que los dos presidentes se reunirán ... próximamente en Budapest, capital de Hungría, para ver si pueden «poner fin a la ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania». La agenda del mandatario de EEUU está llena de citas clave. Este viernes tiene previsto recibir al máximo dirigente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. El anuncio que realizó cambia por completo el panorama y abre una vía hacia la paz en un conflicto que comenzó en febrero de 2022. El líder ucraniano tenía previsto solicitar a Washington la entrega de misiles Tomahawk, con alcance para atacar ciudades rusas alejadas de la frontera. El acuerdo telefónico entre Trump y Putin para negociar la paz parece apartar de la mesa ese suministro de armamento.

