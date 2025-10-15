Trump insta a Putin a acabar una guerra que tenía que haber durado «una semana»

El mundo parece moverse al ritmo que marca la batuta de Donald Trump. Tras iniciar el pasado fin de semana un proceso de paz en ... Gaza, el presidente de Estados Unidos quiere poner fin a la invasión rusa de Ucrania, un conflicto que comenzó en febrero de 2022. El magnate dice estar «muy decepcionado» con Vladímir Putin, el máximo dirigente del Kremlin. «Teníamos una buena relación y probablemente todavía la tengamos. No sé por qué continúa esta guerra. Va para cuatro años y tenía que haberla ganado en una semana», declaró. Su mensaje llegó cuando los ministros de Defensa de la OTAN negociaban en Bruselas nuevas ayudas militares a Ucrania.

Trump no consigue que se cumplan los plazos que anuncia para terminar con este conflicto en Europa. Durante la campaña electoral que le llevó de nuevo en enero a la Casa Blanca, prometió que acabaría con esa guerra en «un día». Su gran argumento era la sintonía que mantenía, y aún mantiene, con Putin. Durante sus primeros meses de mandato conversó a través del teléfono con su homólogo ruso. Se puso de su lado en varias ocasiones y criticó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. En agosto, Trump y Putin se vieron cara a cara en una base militar de Alaska. Pero nada cambió. Aunque a paso lento, la invasión rusa continúa.

Y el presidente de EE UU, incansable en su búsqueda de méritos para el premio Nobel de la Paz, quiere unir su éxito diplomático en Gaza a un próximo alto el fuego en Ucrania. En ese camino, Trump ha dado otro bandazo y se ha colocado junto a Zelenski. El presidente norteamericano es así: como Putin no ha sido capaz de ganar la guerra en siete días, quiere obligarle a firmar la paz. Pacificada Gaza, Trump pretende olvidarse de Europa para centrarse en su duelo en el Pacífico con China.

La estrategia de Washington para lograr la paz en Ucrania pasa por la venta de armas a sus aliados europeos, que luego donarán ese arsenal a Kiev. EE UU alimenta así su industria armamentística. El plan funciona. De momento, cuenta con 2.000 millones de dólares. Varios países del Viejo Continente, entre los que no se encuentra España, han incrementado la compra de material bélico norteamericano dentro del programa denominado Lista de Requisitos Priorizados de Ucrania (PURL), impulsado por EE UU y la OTAN. Kiev «está recibiendo potencia de fuego», confirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una comparecencia junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

A la paz por la «fuerza»

Zelenski ha solicitado con insistencia que Washington le suministre misiles Tomahawk, un proyectil muy preciso y con un alcance de entre 1.250 y 2.500 kilómetros. Buena parte del territorio ruso estaría amenazado. El presidente ucraniano y Trump tienen una cita mañana en la Casa Blanca. Con seguridad, el dirigente de Kiev insistirá en su petición. Su solicitud no fue tratada este miércoles en la reunión de Bruselas de la OTAN porque la decisión sobre la transferencia de este tipo de misil depende exclusivamente del presidente de Estados Unidos.

El dato 24 horas En ese tiempo prometió Trump que pondría fin a la guerra al ser presidente.

A la espera de los acuerdos que puedan salir de la cita de mañana en Washington, Pete Hegseth, dejó claro este miércoles que Rusia pagará «por su continua agresión». El jefe del Pentágono lanzó esta advertencia: «Estados Unidos está dispuesto a hacer su parte de una manera que sólo nuestro país puede hacer». En su opinión, ha llegado «el momento de poner fin a esta trágica guerra, de detener el derramamiento innecesario de sangre y de sentarnos a la mesa para negociar la paz». No dejó pasar la oportunidad de culpar a la Administración de Joe Biden: «Este no es un conflicto que comenzó bajo el mandato del presidente Trump, pero terminará con él en la Casa Blanca».

Hegseth aplica la misma filosofía de mano dura que defiende su lider «La paz se consigue cuando eres fuerte. No cuando usas palabras altisonantes o señalas con el dedo, sino cuando tienes capacidades sólidas y reales que los adversarios respetan», subrayó en la sede de la OTAN. Su solución para forzar un alto el fuego es dotar a Ucrania de más y mejores armas frente a la invasión rusa. De eso hablarán mañana Trump y Zelenski.