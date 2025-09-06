Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Efe

Trump elige un club de golf de su propiedad como sede de la cumbre del G20 en 2026

El presidente de Estados Unidos dice que le «encantaría» recibir como invitados a Vladímir Putin y Xi Jinping

T. Nieva

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:05

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que la cumbre de líderes del G20 (foro de los países con más peso del mundo) de 2026 ... se celebrará en diciembre en el Estado de Miami, Florida, en un complejo de golf propiedad de su familia. También confirmó que no asistirá a la próxima reunión de esta entidad en noviembre en Sudáfrica, donde Estados Unidos estará representado por el vicepresidente J.D. Vance.

