Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Migrantes guatemaltecos deportados de Estados Unidos cogen un autobús tras su llegada a la Base de la Fuerza Aérea Guatemalteca AFP

Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados

La contratación de cientos de nuevos empleados en esta entidad administrativa de Inmigración creará de hecho otra fuerza policial

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:15

Los esfuerzos de Donald Trump por crear cuerpos policiales que ejecuten sus órdenes vuelven a confluir en la misión de limpiar el país de inmigrantes ... sin documentación, eje central de su campaña. A partir de ahora, la agencia administrativa encargada de tramitar visados y tarjetas de residencia tendrá poderes policiales que transforman por completo su papel en el engranaje migratorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  6. 6 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  7. 7 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  10. 10

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados

Trump dotará de armas a la agencia que tramita visados