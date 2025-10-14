Trump desvela otro ataque contra una narcolancha venezolana en el que mueren los seis tripulantes

El ejército de Estados Unidos ha atacado y destruido una supuesta narcolancha frente a las costas de Venezuela y ha matado a sus seis tripulantes, ... según ha anunciado el presidente Donald Trump en su red social Truth Social. «Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba con narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas», ha asegurado.

La campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico que, según Washington, procede de Venezuela suma otro episodio. El pasado 3 de octubre, EE UU hundió una lancha en aguas internacionales cerca del país caribeño y mató a las cuatro personas que iban a bordo, a quienes acusó de ser «narcoterroristas». El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informó de la acción en la red social X: «La embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente». Era el cuarto ataque de este tipo desde que la Casa Blanca ordenó el comienzo de las operaciones contra el crimen organizado en aguas del Caribe. Ahora ya son cinco las narcolanchas hundidas.

A finales de septiembre, el presidente de EE UU informó al Congreso de que el país se encuentra en un «conflicto armado» contra los cárteles del narcotráfico. Eso le facilita una justificación legal para los operativos en el Caribe. Ya se habían producido entonces tres ataques contra narcolanchas en los que fallecieron al menos 17 personas. Un grupo de senadores demócratas exigió a la Casa Blanca explicaciones sobre la legalidad de estas acciones extrajudiciales y le recordaron a Trump que es el Congreso quien debe autorizarlas. La tensión entre Washington y Caracas sigue en aumento. Las autoridades venezolanas temen una posible ofensiva militar a gran escala.