Donald Trump y la viuda de Charlie Kirk, durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo al fallecido. EFE

Trump concede al asesinado Kirk el honor civil más alto de Estados Unidos

El presidente aceleró su viaje de vuelta desde Israel para estar presente en la condecoración al activista ultraconservador, que murió el 10 de septiembre

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:12

El presidente estadounidense, Donald Trump, otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad póstuma al activista ultraconservador asesinado Charlie Kirk, el honor civil más alto de ... la nación. Su viuda, Erika Kirk, recibió la condecoración en nombre de su esposo durante una ceremonia el martes en el Salón Este de la Casa Blanca. El mandatario norteamericano y la esposa del político fallecido ya habían compartido escenario en un evento masivo en Glendale, Arizona, el mes pasado ante 90.000 personas. En aquel acto, la viuda declaró perdonar al asesino de su marido. La concesión del galardón coincidió con el que hubiera sido el 32 cumpleaños de Kirk.

