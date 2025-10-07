Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Donald Trump y Mark Carney, reunidos en el Despacho Oval. EFE

Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

El presidente de EE UU mantiene una reunión amigable en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá aunque con pocas concesiones arancelarias

T. Nieva

Martes, 7 de octubre 2025, 22:13

Comenta

Dejando a un lado la retórica hostil hacia Canadá y sus ambiciones anexionistas, el presidente de EE UU, Donald Trump, se mostró este martes amigable ... en la Casa Blanca con el primer ministro del país vecino, Mark Carney, e incluso estimó que hay «grandes avances» en las negociaciones comerciales. Eso sí, por ahora han sido muy limitadas las concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  8. 8 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  9. 9

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  10. 10

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos