Trump y Carney exhiben sintonía pero sin grandes acuerdos

Dejando a un lado la retórica hostil hacia Canadá y sus ambiciones anexionistas, el presidente de EE UU, Donald Trump, se mostró este martes amigable ... en la Casa Blanca con el primer ministro del país vecino, Mark Carney, e incluso estimó que hay «grandes avances» en las negociaciones comerciales. Eso sí, por ahora han sido muy limitadas las concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

Trump repitió en varias ocasiones del encuentro que considera un «gran líder» a Carney, quien está bajo presión en su país para mostrar resultados de su segunda visita a Washington desde abril. El Gobierno de Ottawa, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial del magnate. «Creo que se irán muy contentos», dijo aun así el jefe de la Casa Blanca a los periodistas, mientras permanecía sentado junto a Carney en el Salón Oval.

Para el mandatario republicano ambos países tienen «un conflicto comercial normal» porque sus fabricantes compiten por el mismo mercado. «No hay nada de malo en eso. Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses», expresó. Carney, por su parte, se dijo confiado de lograr un «buen acuerdo» con Estados Unidos, su mayor socio comercial.

La guerra arancelaria lanzada por la Administración del republicano ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y ha afectado a la economía canadiense. Pero ambos líderes se mostraron a gusto, incluso sonrieron cuando Trump bromeó sobre una «fusión» con Canadá, en referencia a sus anhelos de que el país vecino se convierta en el 51 Estado de la Unión.

Trump y Carney evitaron dar detalles sobre cómo se podrían aliviar los aranceles estadounidenses sobre la madera, el aluminio, el acero y los automóviles canadienses. Y todo ello después de que el lunes, el presidente republicano anunciara tarifas del 25% a los camiones de carga a partir del 1 de noviembre.

Carney, de 60 años y exjefe del Banco Central del Reino Unido, entró en la política hace poco con una campaña que se apoyó en su experiencia en el manejo de crisis para enfrentar los gravámenes y amenazas de anexión de Trump. Pero hasta ahora con poco éxito.

Aunque gran parte de los productos canadienses están protegidos por el acuerdo comercial T-MEC -que incluye a México-, Trump pide que se revisen las condiciones cuando sea renegociado próximamente. Ottawa destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y ya registró una caída en su PIB de cerca del 1,5% en el segundo trimestre.

«Excusas y promesas rotas»

La oposición canadiense ejerce entretanto cada vez más presión sobre Carney. «Si regresa con excusas, promesas rotas y sesiones de fotos, habrá fallado a nuestros trabajadores, a nuestros negocios y a nuestro país», afirmó el lunes el líder de la oposición Pierre Poilievre en una carta pública.

El primer ministro es criticado por hacer muchas concesiones a Trump y recibir poco a cambio. A finales de junio, canceló varios impuestos a gigantes tecnológicos de EE UU bajo presión del magnate y también eliminó aranceles impuestos por el Gobierno anterior.