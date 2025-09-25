EE UU y Canadá despliegan aviones de combate tras detectar cazas rusos cerca de Alaska

Tras detectar la presencia de varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas de Alaska, el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ( ... NORAD), que engloba a Canadá y EE UU, desplegó aviones de combate para rastrear a los intrusos. Este incidente se produce en pleno aumento de la tensión entre Occidente y el Kremlin por la presencia de drones y cazas en el espacio aéreo de Dinamarca, Polonia, Noruega y Rumanía.

En un comunicado, el NORAD asegura que se ha registrado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95 y dos cazas Sukhoi Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska (ADIZ), área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas norteamericanas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas.

Estados Unidos y Canadá han desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de «identificación e interceptación» pertinentes. «El avión militar ruso rastreado se quedó en el espacio aéreo internacional y no ingresó al espacio aéreo soberano estadounidense ni canadiense. Esta actividad rusa en la ADIZ de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza», señaló el NORAD.

Alaska, donde se citaron Trump y Putin

Esta misma semana, Donald Trump se ha mostrado favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo. Durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el presidente norteamericano lanzó esta advertencia: «Si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras».

Alaska fue el 15 de agosto el lugar elegido por Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para reunirse y tratar de encontrar una vía de paz en la guerra de Ucrania. Rusia ha invadido desde febrero de 2022 el 20% del país vecino. En aquel encuentro, el magnate estadounidense pareció colocarse del lado de su homólogo ruso. Esa postura ha cambiado por completo en los últimos días: ahora, Trump anima a Kiev a contraatacar para recuperar todo el territorio perdido e incluso «ir más allá» aprovechando la crisis económica del régimen de Moscú.