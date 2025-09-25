Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un F 16 despega durante unas maniobras de la OTAN. Efe

EE UU y Canadá despliegan aviones de combate tras detectar cazas rusos cerca de Alaska

En lo que va de año ya se han producido varios incidentes como este, aunque ahora llega después de que Trump se haya mostrado dispuesto a «derribar» a los intrusos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:46

Tras detectar la presencia de varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas de Alaska, el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte ( ... NORAD), que engloba a Canadá y EE UU, desplegó aviones de combate para rastrear a los intrusos. Este incidente se produce en pleno aumento de la tensión entre Occidente y el Kremlin por la presencia de drones y cazas en el espacio aéreo de Dinamarca, Polonia, Noruega y Rumanía.

