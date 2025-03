Trump amenaza con «bombardeos» si Irán no llega a un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este domingo a Irán con «bombardeos y aranceles» si el Gobierno de Teherán no llega a ... un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Horas antes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, había rechazado la oferta de negociar «cara a cara» con la Casa Blanca, aunque se mostraba dispuesto a continuar los contactos a través de mediadores. A Trump no parece haberle gustado esa respuesta y ha desplegado todo un catálogo de advertencias, incluso militares.

En una entrevista telefónica con NBC News recogida por Reuters, el líder republicano desveló que funcionarios estadounidenses e iraníes estaban hablando, pero no dio más detalles. «Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos», avisó Trump. «Pero también existe la posibilidad de que, si no llegan a un pacto, les imponga aranceles secundarios como hice hace cuatro años», añadió.

Límites al programa atómico

En su primer mandato (2017-21), el magnate retiró a Estados Unidos de un acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias mundiales que imponía límites estrictos a las actividades nucleares de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones. Desde entonces, la República Islámica ha superado con creces los límites acordados en su creciente programa de enriquecimiento de uranio, según expertos en esta materia.

Hasta ahora, Teherán ha rechazado la advertencia de Trump de llegar a un acuerdo o enfrentar consecuencias militares. Las potencias occidentales acusan a Irán de tener una agenda clandestina para desarrollar su capacidad de crear armas nucleares enriqueciendo uranio, más allá de su programa de energía atómica civil. Teherán afirma que su programa se destina exclusivamente a fines energéticos para favorecer a su población.