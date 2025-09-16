Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump en su aparición semanal para la firma de decretos, este lunes en el Despacho Oval. Reuters

Trump acusa a 'The New York Times' de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos asegura que el diario le ha difamado a él, a su familia, a sus negocios y al movimiento MAGA

Helena Rodríguez

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene abiertas varias 'cruzadas'. Contra los migrantes, contra las presuntas narcolanchas venezolanas, contra el presidente de la Reserva ... Federal y en general contra cualquiera cuya opinión no le cuadre. En su lista de objetivos no faltan los periodistas y los medios que no le son afines, entre ellos una de las cabeceras históricas del periodismo mundial: 'The New York Times'. Este lunes, el magnate republicano ha anunciado a través de su red social, Truth, que interpondrá una demanda contra la cabecera por valor de 15.000 millones de dólares (12.820 millones de euros) por difamación durante décadas y libelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  7. 7

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  8. 8

    Sadiq vuelve a escena
  9. 9 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump acusa a 'The New York Times' de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares

Trump acusa a &#039;The New York Times&#039; de mentir sobre él durante décadas y anuncia una demanda de 15.000 millones de dólares