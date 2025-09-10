Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donald Trump y JD Vance a su llegada al restaurante este martes. Reuters

Trump es abucheado a la salida de un restaurante en Washington

El presidente estadounidense soportó acusaciones de ser «el Hitler de nuestro tiempo» por manifestantes propalestinos

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:58

La presión en contra de la masacre de Israel en la Franja de Gaza sigue creciendo en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. El ... presidente Donald Trump ha tenido que enfrentarse a una concentración propalestina a las puertas del restaurante de Washington D. C. donde había salido a cenar este martes. Los activistas abuchearon al magnate, quien también tuvo que soportargritos que lo bautizaban como «el Hiter de nuestro tiempo».

