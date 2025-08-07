Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Borris Miles, senador demócrata por Texas, interviene ante un comité especial por el nuevo mapa electoral. AFP

Texas pide al FBI que persiga a los legisladores demócratas fugados

Illinois desafía la orden y advierte que sus fuerzas de seguridad protegerán a los 51 miembros de la Cámara que se oponen al nuevo mapa electoral

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

La guerra iniciada en Texas para forzar la redistribución del mapa electoral en el Estado, que podría proporcionar al Partido Republicano cinco escaños, cobró este ... jueves un nuevo cariz de peligrosidad al anunciar el senador John Cornyn que el FBI ayudará a localizar y detener a los 51 demócratas fugados.

