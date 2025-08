Rebelión demócrata en Texas por el nuevo mapa electoral

El Legislativo estatal de Texas tenía previsto votar este lunes un nuevo mapa electoral propuesto por el Partido Republicano, que cuenta con mayoría en la ... Cámara. Es una redistribución de distritos electorales que favorece al partido de Donald Trump antes de las elecciones de medio término del año que viene. Concretamente, cinco escaños podrían pasar de control demócrata a republicano con la implementación de la medida propuesta.

Conscientes de que no pueden evitar esta práctica legal conocida como 'gerrymandering', cuyo objetivo es evitar la pérdida del control republicano de la Cámara de Representantes -donde Trump cuenta con una ligera ventaja de 219 a 212-, decenas de legisladores demócratas decidieron abandonar el Estado para evitar que hubiese el cuórum requerido y bloquear así esa redistribución electoral que les perjudica. Incluso la tachan de racista porque, en su opinión, diluye el poder de influencia de los grupos minoritarios.

«Esta no es una decisión que tomemos a la ligera, pero lo hacemos con absoluta claridad moral», explicó Gene Wu, presidente del grupo Demócrata de la Cámara de Texas. Más de 50 legisladores salieron del Estado el domingo y la votación no se pudo llevar a cabo. Su ausencia, eso sí, no les saldrá barata, porque conlleva una sanción de 500 dólares al día.

Reacción del gobernador

Además, el gobernador del Estado, Greg Abbott, decidió elevar la presión y amenazó con expulsarlos de sus cargos en caso de que no regresaran para el inicio de la sesión de este lunes, aunque no tiene autoridad para ejecutar ese castigo. «Son ausencias premeditadas con un propósito ilegítimo», justificó Abbott, quien argumentó que equivalen a «un abandono o renuncia a un cargo estatal electo».

No obstante, los legisladores demócratas hicieron caso omiso y la representante estatal Ann Johnson afirmó en CNN que el enfado de Abbott «demuestra lo desesperados que están» los republicanos. De momento, los legisladores díscolos han conseguido su objetivo, al menos temporalmente, y han propinado un revés a Trump, quien había impulsado la iniciativa.