Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes del FBI patrullan un barrio de Washington.

Agentes del FBI patrullan un barrio de Washington. AFP

Tensión en las calles de Washington por el despliegue de la Guardia Nacional

La orden de Trump genera manifestaciones y enfrentamientos con los uniformados en la capital, donde defienden que «la seguridad se gana, no se impone mediante la intimidación»

María Rego

María Rego

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:54

Sean C. Dunn no se imaginó que su impulsivo gesto de lanzar un sándwich a un agente federal se convertiría en símbolo de la resistencia ... ante el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC ordenado por Donald Trump. «Qué vergüenza, qué vergüenza», espetó este treintañero a los uniformados que patrullaban entre las calles 14 y U, en el noroeste de la ciudad, antes de arrojar el bocadillo comprado minutos antes en un local de la cadena Subway. Intentó huir, sin éxito, pero cuando le dieron el alto reconoció con cierto orgullo: «Lo hice yo». Ahora se enfrenta a entre uno y ocho años de cárcel, en función de la gravedad que se le dé a los hechos. El 'sandwichazo' se ha vuelto viral y los principales medios estadounidenses se han hecho eco de un incidente que demuestra el malestar generado en las calles de la capital por la decisión de la Casa Blanca de tomar su control para frenar la criminalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  3. 3

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  4. 4

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tensión en las calles de Washington por el despliegue de la Guardia Nacional