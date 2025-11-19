El príncipe saudí reta el ego de Trump para que intervenga en Sudán

A estas alturas, a ningún mandatario del mundo se le escapa que los halagos y desafíos narcisistas son la mejor forma de persuadir a Donald ... Trump. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, le tiene cogida la medida tan bien, que acaba de convencerle para que haga «algo contundente» relacionado con Sudán.

«No estaba en mis planes encargarme de eso», admitió Trump en el Foro de Inversiones Saudí que se celebró este miércoles en el Kennedy Center de Washington, «pero veo lo importante que es para usted y para muchos de sus amigos en esta sala, así que vamos a empezar a trabajar en Sudán», prometió. En realidad, las palabras mágicas tuvieron que ver con el reto presentado y sus aspiraciones de pasar a la historia como un pacificador, según dijo desde su discurso de investidura.

'Señor, usted habla de muchas guerras, pero hay un lugar en la Tierra llamado Sudán, y es horrible lo que está ocurriendo', contó Trump este miércoles que le dijo el príncipe saudí. «Él dijo que sería lo más grande que puedo hacer», concluyó satisfecho.

Tras ser recibido en la Casa Blanca con todo lujo de honores, que rehabilitan su estatura de carnicero a «uno de los líderes más respetados del mundo», dijo Trump de él, el líder saudí explicó a su amigo el conflicto de Sudán. «Fue muy interesante escucharlo, realmente sorprendente, en realidad», admitió fascinado el presidente de EE UU, que parecía no saber nada del asunto hasta ese momento. «Pensé que era simplemente una locura fuera de control, una especie de territorio libre sin gobierno, sin esto ni lo otro. Ahora lo veo de manera distinta».

Según Trump, obsesionado con anotarse el final de cuantas más guerras, mejor, en búsqueda explícita del Nobel de la Paz, el monarca saudí le dijo que acabar con esta sería un logro «incluso mayor que lo que ya he hecho», contó. «Así que estamos trabajando en ello. Empezamos unos treinta minutos después de que nos explicara la enorme importancia de ese tema».

Para Arabia Saudí, la urgencia es estratégica. Sudán controla una larga franja del mar Rojo frente a su propio litoral, una ruta vital para el comercio energético y para la seguridad regional. La guerra ha atraído interferencias de actores con agendas divergentes -Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros- y amenaza con crear un vacío de poder en el peor lugar posible.

Árbitro regional

Un avance diplomático devolvería a Riad el papel de árbitro regional que busca desde hace años. También reforzaría su aproximación a Washington, al día siguiente de que EE UU la designara «aliado principal no perteneciente a la OTAN», un estatus que consolida la alianza militar y tecnológica entre los dos países.

Para Trump, la ecuación es distinta pero igual de rentable: si lograra una negociación viable -aunque solo fuera un alto el fuego estable- podría apuntarse otro triunfo en política exterior en plena escalada de compromisos internacionales. Sería un éxito muy visible, en un conflicto en el que los esfuerzos previos del llamado 'Quad' (EE UU, Arabia Saudí, Emiratos y Egipto) han fracasado repetidamente.

La guerra sudanesa no es un tablero sencillo. Los generales Abdel Fattah al-Burhan (SAF) y Mohamed Hamdan Dagalo 'Hemedti' (RSF) libran una lucha de poder que ha destruido ciudades, fracturado alianzas tribales y abierto puertas a la intervención extranjera, con un terrible saldo de crueldad. Ninguno de los dos ha mostrado voluntad clara de ceder.

Pero MBS insiste en que un mediador con peso político propio -y con la audacia de ejercer presión directa sobre los dos bandos- podría cambiar el cálculo. De ahí su empeño en reclutar a Trump, y la premura con la que ahora se mueve Washington. «Tenemos que ocuparnos de nuestros amigos», concluyó el presidente, que considera al saudí uno de sus mejores.