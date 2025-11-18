Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Son cosas que pasan»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, desconocía los planes para ... asesinar en 2018 al periodista Jamal Khashoghi en el consulado saudí de la ciudad turca de Estambul. «Son cosas que pasan. Él no sabía nada, vamos a dejarlo así», ha afirmado junto a su invitado al ser preguntado éste último por los hechos por un periodista durante la reunión que ambos han celebrado en el Despacho Oval. En un intento por restaurar la imagen de su aliado, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que el fallecido reportero era »extremadamente polémico«, al tiempo que ha alabado el »increíble« trabajo en materia de derechos humanos de Bin Salmán.

«Es un hombre sumamente respetado en el Despacho Oval y amigo mío desde hace mucho tiempo. Un muy buen amigo mío. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Lo que ha hecho es increíble en materia de Derechos Humanos y en todo lo demás», ha dicho, a pesar del 'caso Khashoggi' y de las denuncias sobre el aumento del uso de la pena de muerte en el país. «Khashoggi fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que habla. Le guste o no, las cosas pasan. Pero (Bin Salmán) no sabía nada al respecto», ha insistido Trump en durante la rueda de prensa conjunta.

El magnate republicano ha pedido asimismo a los medios de comunicación presentes en la sala que no «avergüencen» a su invitado «con una pregunta como esa», cuando le han pedido comentarios sobre el informe de la agencia de Inteligencia estadounidense (CIA), que concluyó que el príncipe probablemente había ordenado el asesinato.

Por su parte, Bin Salmán, en su primera visita a Washington desde hace siete años, ha dicho que es «realmente doloroso escuchar que alguien ha perdido la vida sin motivo alguno o de forma ilegal», subrayando que «ha sido doloroso para Arabia Saudí». «Seguimos todos los procedimientos de investigación adecuados y hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir algo así. Es doloroso y un grave error, y estamos haciendo todo lo posible para que no se repita», ha declarado.

Tras estas declaraciones, la viuda del periodista, Hanan Elatr Khashoggi, ha sostenido que «esto no justifica su asesinato». «Jamal era un hombre bueno, transparente y valiente. Quizá muchos no compartían sus opiniones ni su defensa de la libertad de prensa», ha manifestado. «El príncipe heredero ha dicho que lo siente, así que debería reunirse conmigo, pedirme perdón e indemnizarme por el asesinato de mi esposo», ha sostenido en un comunicado remitido a la cadena de televisión estadounidense CNN.