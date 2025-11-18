Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donald Trump y Mohamed bin Salmán, en su encuentro este martes en el Despacho Oval. Reuters

Trump excusa a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi: «Son cosas que pasan»

El presidente estadounidense asegura que el príncipe heredero saudí «no sabía nada» de los planes y alaba su «increíble» trabajo en derechos humanos

T. Nieva

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, desconocía los planes para ... asesinar en 2018 al periodista Jamal Khashoghi en el consulado saudí de la ciudad turca de Estambul. «Son cosas que pasan. Él no sabía nada, vamos a dejarlo así», ha afirmado junto a su invitado al ser preguntado éste último por los hechos por un periodista durante la reunión que ambos han celebrado en el Despacho Oval. En un intento por restaurar la imagen de su aliado, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que el fallecido reportero era »extremadamente polémico«, al tiempo que ha alabado el »increíble« trabajo en materia de derechos humanos de Bin Salmán.

