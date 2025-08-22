Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Epstein y Maxwell, en una imagen de archivo. Afp

La pareja del abusador sexual Epstein exculpa a Trump de cualquier «situación inapropiada»

El Departamento de Justicia difunde la entrevista que mantuvo con la colaboradora del empresario que apareció muerto en una cárcel: «No hay lista»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:20

Sin previo aviso, el Departamento de Justicia hizo públicas el viernes las cintas de nueve horas de entrevista con la pareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine ... Maxwell, así como cientos de páginas con la transcripción de las mismas. No había, para decepción generalizada, ningún bombazo. Nada que incriminase a ninguna figura pública, ni siquiera a ella misma o al propio Epstein. Por no haber, ni siquiera hay lista. «Absolutamente no», aseguró con su acento británico.

