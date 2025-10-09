Jared Kushner, yerno de Trump y arquitecto en la sombra del plan para Gaza

El multimillonario Jared Kushner, yerno de Donald Trump, es uno de los dos enviados de Estados Unidos a Egipto para participar en las negociaciones entre ... Israel y Gaza que podrían alumbrar el fin de la guerra en el enclave. Pero el marido de Ivanka Trump podría tener un papel aún más relevante en el futuro de la Franja, donde no se descarta que forme parte de la cúpula del gobierno de transición para supervisar el desarrollo del proyecto inmobiliario de lujo ideado en este territorio reducido a escombros tras dos años de conflicto.

El propio Kushner, judío ortodoxo, fue el primero en sugerir que «la propiedad costera de Gaza podría ser muy valiosa» si la gente se centrara en construir «un entorno habitable», planteó durante un evento el año pasado en Harvard. La propuesta de Trump para la Franja, que ni es suya ni es nueva, formaliza la usurpación del territorio palestino mediante una especie de protectorado estadounidense bajo el control de la Casa Blanca y un gabinete de transición que incluiría a su yerno y al ex primer ministro británico Tony Blair. Ambos han diseñado durante los últimos meses un plan de gobierno para el enclave, que ya han presentado al líder republicano, en el que se aborda su reconstrucción a partir del fin de la guerra.

El antiguo 'premier' llevaba mucho más tiempo trabajando en su propia visión tecnócrata para la Gaza de posguerra a través de su Instituto para el Cambio Global. Un plan que presentó a la Administración Biden sin mucho éxito, pero que, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, volvió a poner en marcha. Blair, que tiene una enorme influencia sobre el actual primer ministro británico, Keir Starmer, mantiene además excelentes relaciones con el sector tecnológico estadounidense y de Oriente Medio, con donantes tan importantes como Arabia Saudí.

Relación con Bin Salman

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, es también un importante donante de Kushner, con quien cultivó una buena relación durante la primera Administración Trump como enviado del presidente a Oriente Medio. Bin Salman, por ejemplo, facilitó la famosa aportación de 2.000 millones procedentes del fondo de riqueza soberana saudí a su firma de capital privado, Affinity Partners, creada con ese fin en la recta final del primer mandato de su suegro. El marido de Ivanka Trump, curiosamente, volaba de Riad a Washington el 6 de enero en 2021, el día del asalto al Capitolio, incitado por el líder republicano en su intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones.

Ampliar Kushner y su esposa, Ivanka, durante una fiesta posterior a la investidura de Trump en enero de 2025. AFP

La millonaria donación y el apoyo de Kushner al príncipe heredero saudí frente a la condena internacional por el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en 2018 ha generado numerosas especulaciones. Desde que dejó la Casa Blanca, el yerno de Trump ha estado concentrado en sus inversiones inmobiliarias de alto nivel dentro de Affinity Partners, una compañía que ha enfocado a Europa de Este, y en particular hacia países como Albania, y que se ha servido de su conexión familiar con el poder en Estados Unidos. En Blair ha encontrado el socio necesario para llevar a cabo su operación inmobiliaria en Gaza, que tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el resto del Gobierno dan por hecho desde hace tiempo.

Kushner tomó el control de los negocios inmobiliarios de su familia, Kushner Companies, a raíz de la condena de dos años de cárcel a su padre, Charles Kushner, en 2005 aunque siempre ha mostrado un instinto espectacular para ligar la oportunidad comercial a la coyuntura política. Un año después asumió la campaña electoral de Trump y durante el primer mandato del republicano hizo incontables negocios privados junto a su esposa Ivanka. Incluso logró el indulto presidencial para su padre, que ahora ejerce como embajador de EE UU en Francia, y recientemente ha protagonizado un rifirrafe con el presidente galo, Emmanuel Macron, al acusarle de no hacer lo suficiente contra el antisemitismo en el país.

Yesterday, my team met with MFA officials regarding my letter to President Macron, and more importantly, to discuss how we can and will work together to combat antisemitism and all forms of hatred. pic.twitter.com/rHsH32LCbt — Ambassador Charles Kushner (@USAmbFrance) August 26, 2025

En su trabajo al lado de Trump, en cuya administración no posee cargo alguno, Kushner le ha asesorado sobre el reconocimiento de la ocupación de los Altos del Golán y de la capitalidad de Jerusalén, y fue el arquitecto de los Acuerdos de Abraham del año 2000, que supusieron el primer pacto árabe-israelí en dos décadas. El plan ideado ahora para Gaza, que excluye a Hamás y también a la Autoridad Nacional Palestina, quedó aprobado el pasado septiembre tras la reunión del presidente de EE UU y el primer ministro hebreo tras la Asamblea General de la ONU.

En su intervención en Harvard, el yerno de Trump llegó a afirmar que «Gaza es un constructo», eliminando de golpe los 4.000 años de historia del pueblo palestino y cuyas instituciones educativas, culturales y religiosas han sido destruidas por Israel a base de bombardeos sobre la Franja. En sus discursos realiza una especie de lavado de imagen del conflicto con su propuesta para el día después de la guerra: «La situación allí (en el enclave) es un poco desafortunada. Pero creo que desde la perspectiva de Israel, se haría todo lo posible para sacar a la gente y luego limpiarla».