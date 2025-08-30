Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una manifestación en contra de las deportaciones de migrantes en Philipsburg (Pensilvania). Reuters

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

La resolución considera que este proceso puede dar lugar a deportaciones «erróneas» al impedir que haya un proceso legal previo y dejar al extranjero sin opción de demostrar que lleva más de dos años en EE UU

María Rego

María Rego

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:57

Nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por Donald Trump. Una jueza federal ha bloqueado las expulsiones rápidas de migrantes de territorio estadounidense al ... considerar que este proceso exprés puede provocar deportaciones «erróneas». La magistrada critica, además, que esta práctica se haya extendido a todo el país desde el regreso del magnate a la Casa Blanca aunque no cuestiona su «aplicación en la frontera» con México, la principal puerta de entrada de extranjeros a EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8 Sigue en directo la Operación Retorno
  9. 9 Detenido en la frontera de Irun un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  10. 10

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump