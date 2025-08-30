Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen y Donald Trump tras la firma del acuerdo arancelario. Reuters

Trump contra la soberanía digital europea

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:05

En los últimos meses los europeos han hecho gala de un pragmatismo inusitado y se han acomodado a las exigencias de Donald Trump en comercio ... y defensa. Han firmado un acuerdo lesivo que aumenta los aranceles a sus exportaciones y se han comprometido a invertir en seguridad el 5% del PIB, algo que a corto plazo favorece a la industria estadounidense. A cambio, no está nada claro que Trump vaya a conseguir frenar el expansionismo ruso, poner fin a la invasión de Ucrania y mantener la solidaridad transatlántica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  5. 5

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  6. 6

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  7. 7

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    Esteban rompe con la «ciénaga» del PP pero critica al PSOE «pegado al poder como una lapa»
  10. 10

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump contra la soberanía digital europea

Trump contra la soberanía digital europea