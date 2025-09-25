Jimmy Kimmel cuadruplica su audiencia en su regreso tras el veto de Trump

La suspensión temporal del programa de Jimmy Kimmel por las presiones de la Administración Trump le ha servido al humorista para sentirse más arropado que ... nunca. Primero recibió el respaldo de colegas de la televisión, incluidos varios rivales del 'prime time', y después despertó una ola de solidaridad en Hollywood, con medio millar de estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro y Selena Gomez de su parte. La última en mostrar su apoyo al humorista ha sido la audiencia, que se cuadruplicó en el regreso (el martes) a la cadena ABC: 6,2 millones de personas siguieron su 'late show' frente a los 1,4 millones que de media lo hacían antes del veto. Y eso que una cuarta parte de los hogares estadounidenses no pudo ver 'Jimmy Kimmel Live!' por el bloqueo de estaciones locales impuesto por dos grupos de comunicación, Sinclair y Nexstar.

Kimmel se ha vengado con un auténtico éxito de público del inquilino de la Casa Blanca, que antes de que el presentador volviera a ponerse delante de las cámaras dijo que ni tenía ni «talento», ni «audiencia». Lo segundo, al menos, ha quedado descartado, tras lograr el mejor dato para el programa en una década. El emotivo y reivindicativo monólogo con el que arrancó el 'late show' fue visto, además, por otros 26 millones de personas a través de las redes sociales, todo un récord para el humorista de 57 años.

«¿Por qué querrían recuperar a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro al emitir un 99% de basura demócrata?», criticó Trump en Truth Social antes de que trascendieran las cifras de la vuelta de Kimmel, a quien puso en su punto de mira por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. «Hizo todo lo posible por cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa», bromeó el comunicador, que en su vuelta tras seis días fuera de antena denunció la censura y el autoritarismo que soporta Estados Unidos desde el regreso del republicano al poder.

La duda ahora es cómo responderá el magnate a esta marea en apoyo de Kimmel, que sólo había conseguido mejores audiencias en dos ocasiones, ambas con emisiones especiales tras la Super Bowl de 2006 y los Oscar de 2014. En sus mensajes tras la reaparición del presentador apunta directamente a la cadena ABC –que pertenece a Disney–, a la que ya demandó anteriormente y «me tuvieron que dar 16 millones de dólares». «Deja que Jimmy Kimmel se pudra con sus malos ratings», le aconsejó sin imaginar que el programa reventaría los audímetros.