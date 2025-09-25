Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gregg Donavan sostiene un cartel que dice «Bienvenido de nuevo, Jimmy» fuera del teatro donde se graba su programa. Reuters

Jimmy Kimmel cuadruplica su audiencia en su regreso tras el veto de Trump

El presidente de EE UU tendrá que digerir el éxito del cómico tras acusarle de no tener ni talento, ni público

María Rego

María Rego

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:09

La suspensión temporal del programa de Jimmy Kimmel por las presiones de la Administración Trump le ha servido al humorista para sentirse más arropado que ... nunca. Primero recibió el respaldo de colegas de la televisión, incluidos varios rivales del 'prime time', y después despertó una ola de solidaridad en Hollywood, con medio millar de estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro y Selena Gomez de su parte. La última en mostrar su apoyo al humorista ha sido la audiencia, que se cuadruplicó en el regreso (el martes) a la cadena ABC: 6,2 millones de personas siguieron su 'late show' frente a los 1,4 millones que de media lo hacían antes del veto. Y eso que una cuarta parte de los hogares estadounidenses no pudo ver 'Jimmy Kimmel Live!' por el bloqueo de estaciones locales impuesto por dos grupos de comunicación, Sinclair y Nexstar.

