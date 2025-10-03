EE UU hunde otra narcolancha y mata a cuatro tripulantes frente a las costas de Venezuela

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta ... narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X. «El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente», indicó en el comunicado, acompañado con un vídeo.

Es la cuarta acción de este tipo realizada por las fuerzas armadas estadounidenses contra lo que consideran la red de distribución de drogas que proceden de Venezuela. Desde Caracas, el Gobierno de Nicolás Maduro lleva días alertando sobre la intención de Washington de iniciar una invasión del país caribeño.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Donald Trump ya ha informado al Congreso de que EE UU está en una guerra formal contra el narcotráfico. El presidente ha calificado de «combatientes ilegales» a los traficantes de droga y ha invocado a los poderes bélicos para justificar acciones militares en el Caribe.