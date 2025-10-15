Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York celebran la victoria de Trumo en noviembre del año pasado. Reuters

Una filtración destapa elogios a Hitler, insultos racistas y amenazas violentas de jóvenes republicanos

Los mensajes incendiarios compartidos en una red social desatan una oleada de reproches y dimisiones en el partido de Donald Trump

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:28

Comenta

La filtración pública de miles de mensajes de texto provenientes de líderes de la organización de Jóvenes Republicanos en un chat social, ha puesto al ... descubierto la cultura violenta y prejuiciada, libre de ataduras que manejan los futuros cuadros del liderazgo ultraconservador. Las conversaciones, realizadas entre principios de enero y mediados de agosto de este año, muestran a los miembros del grupo de chat de Telegram 'Restoreyr War Room', (Restaura la Cámara de guerra de Jóvenes Republicanos) explayándose a puerta cerrada en el racismo desenfrenado, el antisemitismo y la misoginia, y el discurso violento.

