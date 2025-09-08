Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Congreso de EE UU hace público el dibujo de Trump a Epstein

El presidente recreó a rotulador el contorno de una mujer desnuda con un mensaje críptico de complicidad

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:57

El caso Epstein no da un respiro al presidente de EE UU, Donald Trump, aunque él diga que la prensa debería estar hablando «de los ... seis meses más exitosos que cualquier presidente haya tenido en la historia del país, y no de la farsa de Jeffrey Epstein», recordó la semana pasada. Según él, el dibujo de la silueta de una mujer desnuda con su firma a modo de vello público no existía. Solo que este lunes el Comité de Supervisión del Congreso recibió una copia del mismo, como parte del expediente que el Gobierno no ha querido hacer público.

