Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

Puff Daddy, el rapero más influyente del hip hop de los años 90, seguirá en la cárcel tres años más. Esa ha sido la sentencia ... del juez Arun Subramanian, que le ha condenado a cuatro años de prisión por los delitos de transportar a mujeres para prostituirlas.

El jurado le absolvió de los delitos más graves, tráfico sexual, crimen organizado y acusaciones de uso de violencia, coerción o fraude hacia sus parejas, cargos por los que podía haberse enfrentado a cadena perpetua. Tal vez por eso el juez ha querido darle una sentencia ejemplar de 50 meses de prisión, de los que se descontará el tiempo que lleva en la cárcel, además de una multa de medio millón de dólares. «Usted abusó física y emocionalmente de ellas», reprochó. Se refería, sobre todo, a su ex novia, la cantante Cassie Ventura, y a la influencer nombrada en la imputación como «Jane», que han declarado en el juicio, y de las que el magistrado alabó su valentía, enfatizando que la fama, la riqueza o el poder no eximen de responsabilidad. Los diferentes testimonios han dejado claro que no fueron casos aislados, sino que era un patrón de conducta.

Era el final de un intenso maratón judicial de seis horas, en el que el hombre que escribió himnos y dominó imperios artísticos, pidió perdón con lágrimas en los ojos por los actos «desagradables, enfermizos y vergonzosos» que cometió. Le acompañaron al implorar clemencia sus propias hijas, que aseguraron haber visto a su padre transformarse en prisión y dejar el alcohol.

El caso comenzó a gestarse cuando su exnovia, Ventura, presentó en noviembre de 2023 una demanda acusándolo de agresión sexual, tráfico sexual y abusos físicos durante una relación tóxica que duró más de una década. Aquello dio pie a que salieran a la luz las acusaciones de decenas de personas —hombres y mujeres—, que alegaron abusos durante años. Fiestas, orgías, violaciones, drogas, chantajes y grabaciones no consentidas llevaron, en marzo de 2024, a una redada del FBI en las mansiones de Combs en Nueva York, Los Ángeles y Miami, confiscando teléfonos, computadoras y rastros de drogas. Seis meses después, el rapero de Harlem, fundador de la discográfica Bad Boy Record, fue arrestado e imputado por un gran jurado de Nueva York, donde lleva ya un año en prisión preventiva.

Combs, de 55 años, cosechó éxitos como cantante y productor, con varios premios Grammy e himnos que definieron el sonido de una generación, pero su trascendencia va más allá de la música. Fue uno de los primeros artistas del hip hop en convertirse en magnate empresarial, al saber convertir su marca personal en un imperio que abarca moda, bebidas, televisión y medios de comunicación. Su caída es una de esas sentencias ejemplares con las que la justicia pretende servir de advertencia a los ricos y famosos de que «el abuso contra las mujeres se castiga con verdadera responsabilidad», dijo el juez.