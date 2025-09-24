Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Donald Trump y Melania Trump, en el momento en que ocurrió el lunes el incidente en la ONU con las escaleras mecánicas. Reuters

El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica

La ONU investiga el incidente que sirvió al mandatario para atacarla y desvela también que la Casa Blanca operaba ese día el teleprompter

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:41

La fatalidad quiso que el martes, tan pronto como Donald Trump y su esposa pusieron un pie en la escalera mecánica que lleva a la ... cúpula dorada de la Asamblea General de la ONU, se parase en seco. «Si la primera dama no estuviera en plena forma se hubiera caído», farfulló Trump después desde el pódium, dispuesto a hacer sangre de ese infortunio para redoblar sus ataques contra la organización, a la que venía dispuesto a demoler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica

El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica