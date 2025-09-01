Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Putin, este lunes en la cumbre de Tianjin. E.P.

Putin afianza su relación con China e India y destaca su papel para «resolver la crisis ucraniana»

El presidente ruso participa en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, donde ha vuelto a arremeter contra Occidente por este conflicto

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:37

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado este lunes la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin para estrechar relaciones con ... algunos de sus aliados y para culpar a Occidente de la guerra en Ucrania. El jefe del Kremlin ha defendido que el conflicto surgió a raíz del «golpe de Estado» provocado por Occidente, como Moscú suele referirse a las protestas proeuropeas del Maidán en 2014. También ha achacado la situación a la intención de la OTAN de incorporar a Kiev a sus filas.

