Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotografía de archivo de un grafiti en un metro de Nueva York. NYPD

India pone en busca y captura a dos españoles por hacer grafitis en el metro

Los sospechosos habrían vandalizado dos estaciones y vagones del suburbano en las ciudades de Delhi y Jaipur durante su visita al país asiático

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 26 de agosto 2025, 17:17

Cada uno aprovecha sus vacaciones como puede o quiere. Dos ciudadanos españoles aprovecharon un viaje a la India a finales del pasado mes de julio ... para hacer grafitis en vagones y dos estaciones de metro en Delhi y Jaipur. Tras estos actos vandálicos, las autoridades abrieron una investigación que condujo a estos dos hombres, a los que ha puesto una orden de detención. Aunque en el momento de emitirla ya habían abandonado el país asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  6. 6 La familia estadounidense que ha encontrado en San Sebastián su hogar: «Deberíamos haberlo hecho antes»
  7. 7 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  8. 8 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  9. 9

    Detenidos dos jóvenes por agredir con arma blanca y patear a un hombre en Irun
  10. 10

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco India pone en busca y captura a dos españoles por hacer grafitis en el metro

India pone en busca y captura a dos españoles por hacer grafitis en el metro