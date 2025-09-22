Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Destrozos en una calle de la provincia en la provincia filipina de Cagayn tras tocar tierra el supertifón. AFP

Cientos de vuelos cancelados y miles de evacuados en Filipinas y Hong Kong por un supertifón

El fenómeno meteorológico mantiene en máxima alerta al sudeste asiático tras tocar tierra en la isla filipina de Calayan con lluvias intensas y vientos de hasta 300 kilómetros por hora

T. Díaz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:36

La llegada del supertifón 'Ragasa', con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora, ha desatado las alarmas en el sudeste ... asiático. La tormenta, que ya ha tocado tierra en la isla filipina de Calayan y avanza por el norte del país causando graves destrozos, ha obligado a las autoridades de Manila a evacuar a más de 10.000 personas. No son los únicos que se preparan para lo peor. En Hong Kong, el Gobierno ha anunciado este lunes que mañana se verán obligados a cancelar más de 500 vuelos y prepara el traslado de casi medio millón de personas de la localidad de Shenzhen, en el sur de China.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cientos de vuelos cancelados y miles de evacuados en Filipinas y Hong Kong por un supertifón

Cientos de vuelos cancelados y miles de evacuados en Filipinas y Hong Kong por un supertifón