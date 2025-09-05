Anutin Charnwirakul, un nuevo primer ministro promarihuana para rebajar la tensión en Tailandia

El perenne drama que representa la política tailandesa tiene un nuevo protagonista. Se trata de Anutin Charnwirakul, líder del Partido Bhumjaithai, quien esta tarde ha ... sido investido por el Parlamento del país asiático como nuevo primer ministro.

Anutin toma así las riendas de Tailandia tras la destitución de su predecesora, Paetongtarn Shinawatra, confirmada hace una semana. Un cese desencadenado por la filtración de una llamada telefónica mantenida a mediados de junio con el antiguo líder camboyano Hun Sen, a quien se dirigía en tono deferente, hasta el punto de criticar a sus propias fuerzas armadas, en plena tensión fronteriza que acabó en un conflicto militar con 35 fallecidos y más de 300.000 desplazados.

Sin embargo, el trasfondo del escándalo revela un pacto histórico y su quiebra. Los reformistas de Hacia Adelante habían ganado las elecciones generales de 2023 y, para impedir que formaran Gobierno, el Ejército y el clan Shinawatra acabaron llegando a un insólito acuerdo para conformar una mayoría alternativa, pues uno y otro mantienen al país asiático dividido desde hace un cuarto de siglo.

La ruptura se remonta a 2008, cuando el entonces primer ministro y padre de Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, fue derrocado por las fuerzas armadas. No es casualidad que este arreglo contra natura coincidiera con su regreso a Tailandia tras quince años en el exilio, como tampoco parece casualidad que esta misma mañana haya puesto rumbo de vuelta a Dubái con el pretexto de una revisión médica. Thaksin, no obstante, ha prometido regresar el lunes para presentarse ante el Tribunal Supremo, que dirime sus cuentas pendientes con la Justicia.

Modélica marihuana

Pero el trato se quebró, la llamada se filtró, Paetongtarn cayó y Tailandia vuelve a encontrarse en una incertidumbre familiar. Le tocará gestionarlo a Anutin, que ha conseguido una clara victoria parlamentaria gracias al aval del Partido Popular, la formación heredera de Hacia Adelante, obligada a disolverse en agosto de 2024. Con su ayuda ha derrotado a su principal rival Chaikasem Nitisiri, candidato de Pheu Thai, la formación de los Shinawatra. A cambio, ha prometido convocar elecciones en un plazo de cuatro meses y organizar un referéndum sobre la reforma de la Constitución.

Anutin es considerado conservador, pero por encima de todo astuto. Sus hábiles movimientos le han permitido ocupar puestos de responsabilidad y convertir al Bhumjaithai en una fuerza clave. Tanto es así que, tras la filtración de la llamada, retiró su apoyo a Pheu Thai, lo que tronchó la coalición y provocó una crisis de Gobierno que aceleró la caída de Shinawatra, mientras él se colocaba en el lugar idóneo para recoger los frutos.

A sus 58 años, el nuevo primer ministro ha gestionado su carrera con más acierto que sus políticas, no en vano se hizo famoso por la repentina legalización de la marihuana. En 2019 hizo campaña asegurando que el cannabis incrementaría los ingresos de los agricultores y, aupado por un inesperado éxito electoral a ministro de Sanidad, llevó a término su plan antes de redactar el marco regulatorio.

Para cuando las consecuencias pusieron sobre la mesa la idea de una recriminalización, Anutin, ascendido a vice primer ministro, sujetaba ya la cartera de Interior. De este nuevo embrollo, el de dirigir la incierta y reñida política de Tailandia como jefe de Gobierno, ya no podrá escapar por arriba.