La destituida primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra. EFE

El Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por criticar al jefe del ejército

Paetongtarn Shinawatra, que llegó al poder hace un año, cuestionó al líder militar durante una llamada telefónica con el exmandatario de Camboya en pleno conflicto entre ambos países

T. Nieva

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:36

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, y a su gabinete al completo por la gestión de una ... disputa diplomática con Camboya. La sentencia concluye que la dirigente cesada, que llegó al poder hace un año, no respetó las normas éticas gubernamentales durante una llamada telefónica con el exlíder camboyano Hun Sen en la que criticó al ejército tailandés en mitad de un conflicto entre ambos países. La conversación salió a la luz en junio, lo que dinamitó la coalición de gobierno y puso a la mandataria en la cuerda floja.

