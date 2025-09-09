Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El alpinista Alex Txikon. Maika Salguero

Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal

El vizcaíno, que viajaba con su equipo para grabar un proyecto audiovisual, relata escenas «dantescas» en Katmandú y pide calma mientras el país vive una ola de violencia con decenas de víctimas

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:37

Alex Txikon es un alpinista y aizkolari vasco que ha visitado Nepal más de 50 veces pero sin duda esta no se le olvidará. Él ... y su equipo, David de Frutos y David Moncasi llegaron hace tres días para grabar un proyecto audivisual en el país y se han visto atrapados por las protestas contra la corrupción que se han cobrado una veintena de vidas y la dimisión del Gobierno. El natural de Lemoa anuncia su intención de abandonar Nepal este miércoles.

