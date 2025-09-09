Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal

Alex Txikon es un alpinista y aizkolari vasco que ha visitado Nepal más de 50 veces pero sin duda esta no se le olvidará. Él ... y su equipo, David de Frutos y David Moncasi llegaron hace tres días para grabar un proyecto audivisual en el país y se han visto atrapados por las protestas contra la corrupción que se han cobrado una veintena de vidas y la dimisión del Gobierno. El natural de Lemoa anuncia su intención de abandonar Nepal este miércoles.

«Detras de nosostros se ven las columnas de humo», confiesa Txikon en una entrevista para el canal 24 horas. «Ver la crudeza de las imágenes in situ es muy duro. A la hermana de 13 años de un amigo le han pegado un tiro cuando salía del colegio». Espera que el ejército sea capaz de recuperar el orden en un país sumido en el caos: «Hay saqueadores por las calles, se acaban de escapar más de 142 presos de la cárcel de Bactapur...» Explica que se han visto imágenes «dantescas» que han visto en primera persona. Este martes ha hecho una intentona de ir al aeropuerto, que se ecnuentra cerrado, pero «ha sido imposible, está todo lleno de barricadas y en llamas».

«Hay que hacer un llamamiento a la calma y esperemos que en los próximos días las aguas vuelvan a su cauce». El alpinista de Lemona ha relatado que grabaron la toma del Parlamento. «Empezaron con cañones de agua, luego balas de goma y por último con munición real. Hemos visto el alzamiento del pueblo en general, y el ejército ha dicho que se une al pueblo. Es un día clave para Nepal, la gente, los jóvenes, nuestros amigos, la gente que tiene empresas de turismo, jóvenes que trabajan en la montaña, escaladores que conocemos...» Todos ellos lamentan las víctimas mortales, que Txikón apunta que las cifras reales son superior a las oficiales, de 19 vidas perdidas. «Aquí muchos hablan de más de 50 fallecidos y en los próximos días los datos irán aumentando porque hay muchos heridos y de gravedad».

«Ver las imágenes en primer lugar han sido evidentemente momentos muy muy duros para nosotros que amamos este país como si fuera nuestra casa», manifiesta el vasco. Ante los peligros de las calles, «de gente que intenta aprovechar una inestabilidad tremenda» reconoce que no se han movido mucho y han intentado desplazarse pero han visto que no les era posible. «Vas por la calle y ves a la gente con palos y otro tipo de armas, lo que te encoge un poco el corazón. Pero estamos algo tranquilos porque dominamos un poquito el idioma y andamos con cautela». El trío de alpinistas trata de no salir. «Nosotros tenemos una cama caliente, no nos vamos a morir de hambre. Creo que lo más importante es que se instaure el orden constitucional de nuevo».

De momento, Alex Txikon sigue esperando acontecimientos tras una jornada «importante, que va a cambiar el curso de la historia de este país». EL vasco hace un llamamiento toda la gente que tiene pensado viajar a Nepal que estén «con calma» y atentos en los próximos días cómo va sucediendo. «Lo peor que le puede pasar a este país es que la gente no venga. Porque el único medio de financiación que tienen son cerca de 2 millones de turistas que solemos acudir cada año dejen de venir y eso sí que puede ser un caos para Nepal», finaliza con esta reflexión.