Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un manifestante frente al Parlamento de Nepal en Katmandú. Reuters

Dimite el primer ministro de Nepal ante las protestas multitudinarias y sangrientas

El país sufre una segunda jornada de movilizaciones pese al toque de queda, después de los altercados de ayer que dejaron 14 muertos

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:12

Las protestas anticorrupción de Nepal se vuelven cada vez más sangrientas y caóticas. Después de la violenta jornada del lunes, la cual se cobró catorce ... vidas, los manifestantes han desafiado el toque de queda tomando de nuevo las calles con ímpetu renovado. Estos se han congregado ante sedes institucionales y residencias particulares de mandatarios, algunas de las cuales han registrado incendios provocados. Ante la presión popular, el primer ministro K.P. Sharma Oli ha anunciado su dimisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dimite el primer ministro de Nepal ante las protestas multitudinarias y sangrientas

Dimite el primer ministro de Nepal ante las protestas multitudinarias y sangrientas