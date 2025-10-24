Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la narcolancha justo antes del ataque. Afp

Seis muertos en el décimo ataque de Estados Unidos contra narcolanchas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, vincula la embarcación hundida con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua

T. Nieva

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:26

Comenta

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes la muerte de los seis tripulantes de una narcolancha que ha vinculado con ... la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en las aguas del Caribe. Hasta ahora, ya han fallecido 40 personas en esta ofensiva de Washington contra el tráfico de drogas.

