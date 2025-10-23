Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pete Hegseth, Donald Trump y Pam Biondi, este jueves en la rueda de prensa. AFP

La Casa Blanca avisa a los narcos estadounidenses: «Vamos a mataros»

La Fiscalía señala que «hemos sacado de las calles» a 3.200 traficantes en un mes y se han incautado tres millones de dosis de fentanilo

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:18

Comenta

«Los narcotraficantes son terroristas como los del ISIS, también cortan cabezas. Y suponen una amenaza contra la que vamos a luchar hasta acabar con ... ella». Así arrancó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su rueda de prensa de 'emergencia' para informar sobre los logros de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional que estableció en cada Estado del país nada más regresar a la Casa Blanca.

