Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel por detener a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza

·El presidente Gustavo Petro ha avivado la crisis entre Colombia e Israel al ordenar la salida inmediata de toda la delegación diplomática del Estado ... hebreo. En un comunicado, el mandatario justificó la drástica decisión al conocer la detención de dos voluntarias que formaban parte de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

El líder izquierdista ha considerado que la continuidad de las funciones de la delegación diplomática israelí «resulta incompatible del derecho internacional y con el respeto a la dignidad del pueblo colombiano». De la misma forma, ha anunciado la denuncia inmediata del Tratado de Libre Comercio (TCL) entre ambos países, cuya vigencia queda sin efecto.

Petro alega que la expulsión de la delegación de Israel es su respuesta a lo ocurrido con la Flotilla Global Sumud, en la que rechaza cualquier acto «que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior». En el mismo comunicado, el gobernante exigió a Tel Aviv la inmediata liberación de sus compatriotas Manuela Bedoya y Luna Barreto, en cumplimiento del derecho internacional y de los protocolos consulares aplicables.

El mandatario advirtió que se trata de un nuevo crimen internacional «ejecutado por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. Frente a esta situación, se adoptaron decisiones para proteger a todos los colombianos, afirmar la soberanía nacional y rechazar la vulneración de los derechos humanos». Asimismo, pidió a la Cancillería que adelante todas las demandas correspondientes en instancias internacionales, así como en la propia Justicia hebrea, con el fin de exigir la liberación de las ciudadanas y el resarcimiento por las violaciones de derechos.

No calló Petro. Aprovechó las advertencias de la filósofa Hannah Arendt, quien en la década de 1950 alertó sobre la permanencia del totalitarismo en la política mundial. Y recordó «Hitler está vivo en la política del mundo. Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados». En el comunicado también se hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a los países amigos que ejerzan presión diplomática en un intento de garantizar la vida y seguridad de todos los miembros de la flotilla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió otro comunicado en apoyo a la decisión del presidente: «El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanos, así como de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica a actuar prontamente para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales».

Petro ya rompió los lazos diplomáticos con Israel en mayo del año pasado. Aprovechó la manifestación del día del Trabajo para anunciar su decisión: «Aquí, delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República, anuncia que romperá a partir de mañana 2 de mayo las relaciones diplomáticas con Israel por tener un gobierno, un presidente genocida».