Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jair Bolsonaro, acompañado de su esposa Michele, abandona un hospital de Brasilia tras ser diagnosticado el miércoles de lesiones cancerígenas. AFP

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

Lula da Silva ha advertido que vetará el proyecto que podría absolver al expresidente, condenado a 27 años de prisión por liderar una trama golpista

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:27

La Cámara de Diputados de Brasil asestó otra derrota al Gobierno de Lula da Silva al aprobar la solicitud de urgencia del proyecto de ley ... que amnistiará a todos los involucrados en el intento de golpe de Estado ocurrido tras las elecciones del 2022 y por el que el expresidente Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de prisión, en una sentencia histórica en un país tradicionalmente golpista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  7. 7 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro

La Cámara de Brasil tramitará con urgencia la ley de amnistía que beneficia a Bolsonaro