Maduro despliega 4,5 millones de milicianos después de que EE UU aumentara su recompensa por él

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes el despliegue de 4,5 millones de soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ... a lo largo del país sudamericano. Una decisión que llega después de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por «información que conduzca a la detención y/o condena» del mandatario venezolano, al que la justicia norteamericana vincula con el narcotráfico.

De forma paralela, la semana pasada Washington lanzó una operación antidroga con militares en el Caribe. La Administración Trump movilizó a 4.000 efectivos –la mayoría infantes de Marina– en las aguas de Latinoamérica para combatir a los carteles del narcotráfico y reforzó su presencia con aviones, tres destructores de guerra y lanzamisiles. El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, movió ficha y aseguró que las fuerzas de Venezuela también estarían presentes en la costa del país sudamericano.

«Plan de paz»

«Esta semana voy activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones milicianos en todo el territorio nacional», explicó el presidente en un acto televisado. Maduro sostuvo que el dispositivo militar forma parte de un «plan de paz», por lo que pidió a las milicias a estar «preparadas, activadas y armadas», sin precisar en qué zonas de Venezuela se desplegarán las tropas.

El mandatario bolivariano arguyó que el despliegue de tropas es una respuesta al «refrito podrido» de «amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de la Casa Blanca contra el Palacio de Miraflores. Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por EE UU durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una imputación que el chavismo niega.