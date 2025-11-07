Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cristina Kirchner saluda desde su casa, donde cumple seis años de prisión. Afp

La expresidenta Kirchner se sienta de nuevo en el banquillo en el mayor juicio por corrupción en Argentina

La líder peronista, inhabilitada de por vida, está acusada de tejer un trama para enriquecerse con adjudicaciones de obra pública

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Cristina Kirchner, la expresidenta que cumple seis años de prisión en su domicilio por una causa anterior, es la estrella del mayor juicio por corrupción ... en Argentina. Está acusada de asociación ilícita y cohecho por encabezar una trama que presuntamente se embolsó casi 15 millones de euros en sobornos pagados por empresarios a cambio de contratos de obra pública. La vista comenzó el jueves y, según las estimaciones, se prolongará durante al menos dos años. Junto a Kirchner, hay otros 86 imputados: veinte exaltos cargos de la administración y más de 60 directivos de importantes compañías. La exmandataria peronista, de 72 años, ha calificado el proceso de «bodrio judicial». Lo considera una cortina de humo para ocultar la crisis económica que sufre el país ahora gobernado ahora por el populista Javier Milei.

