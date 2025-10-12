Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Jerí llega al Palacio Presidencial poco después de su jura como presidente. Reuters

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

El conservador José Jeríenfrenta ya protestas y reavivadas críticas al asumir el poder de forma interina tras destituir el Congreso a Dina Boluarte

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Con propósito de enmienda, el de «intentar cambiar los errores que haya cometido el Estado», José Jerí, ha asumido la presidencia interina de Perú tras ... la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso. Su designación, por sucesión constitucional al ostentar el cargo de responsable del Legislativo, pretendía aportar cierta estabilidad al país hasta la celebración de las elecciones previstas para 2026. Sin embargo, lejos de eso, ha reavivado el enfado social por su oscuro pasado sexual, teñido por las denuncias de haber abusado de una joven a finales de 2024, y por presuntamente condicionar la concesión de proyectos de obras públicas a pagos a personas de su entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  5. 5

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  9. 9

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  10. 10

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano