El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones en su ... contra para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. Este movimiento político se produce cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro iniciativas parlamentarias contra Boluarte con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa saliera adelante. La mandataria decidió no presentarse en el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera mujer en presidir Perú termina así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese el cargo para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta. Boluarte se ha mantenido en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida. Es, precisamente, el presidente del Congreso, el derechista José Jerí, quien ha asumido en la madrugada de este viernes el cargo de presidente interino.

Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 con la fama -ya no tanto- de salir siempre a flote. Se aupó en el cargo tras el autogolpe de Estado fracasado de su antecesor y valedor, Pedro Castillo. Salió adelante tras las manifestaciones en favor de nuevas elecciones (entre diciembre de 2022 y mayo de 2023) que causaron 50 muertos. Ni siquiera se inmuta ante las encuestas desfavorables: el 80 por ciento de la población desaprueba su gestión. Tampoco cuando salió a la luz hace un año la colección de relojes de lujo, incluido un 'Rolex' de oro rosa y diamantes de 19.000 euros, que posee y que no figura en su declaración de Bienes. No cuadra ni con su sueldo ni con su pasado. Hasta que ingresó en el Gobierno en 2021 como ministra de Desarrollo usaba relojes de plástico.

«Trabajo desde los 18 años y todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. El artículo (el 'Rolex' de 19.000 euros) es de antaño y lo uso muy eventualmente», declaró entonces. Dina Boluarte, abogada, trabajó durante años como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Su sueldo anual era de 14.594 dólares. Las sospechas de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito se basaron en los datos de sus cuentas corrientes entre el verano de 2016 y el de 2022: recibió transferencias por un total de casi 300.000 euros sin que se haya podido establecer cuál es su origen.

La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra ella. Pero no es la primera vez Perú se enfrenta a un proceso como este. En 2022 fue el turno de su predecesor, Pedro Castillo, a quien se acusó de «liderar una organización criminal en el seno de su gobierno». Boluarte acaba de ser ahora destituida por su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado.