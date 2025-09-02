Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protestas contra Jair Bolsonaro frente al tribunal de Sao Paulo en la recta final del juicio. Reuters

Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

El expresidente de Brasil afronta la recta final del proceso legal por el intento de golpe de Estado en 2023 y es consciente de que va a ser condenado

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:13

Otro expresidente de Latinoamérica rendirá cuentas antes un tribunal de justicia. Esta vez el llamado al banquillo es Jair Bolsonaro, que ostentó el poder en ... Brasil entre 2019 y 2022. Se enfrenta a una posible pena de siete años de prisión si es condenado por los delitos presentados en relación con un intento de golpe de Estado tras la elecciones de 2022. La sentencia está prevista para el 12 de septiembre. Bolsonaro, que ya cumple prisión domiciliaria, no estará presente en el juicio al alegar problemas de salud debido a un hipo que le provoca vómitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

