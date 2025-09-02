Bolsonaro se enfrenta a una pena de siete años de prisión en un juicio al que no asiste

Otro expresidente de Latinoamérica rendirá cuentas antes un tribunal de justicia. Esta vez el llamado al banquillo es Jair Bolsonaro, que ostentó el poder en ... Brasil entre 2019 y 2022. Se enfrenta a una posible pena de siete años de prisión si es condenado por los delitos presentados en relación con un intento de golpe de Estado tras la elecciones de 2022. La sentencia está prevista para el 12 de septiembre. Bolsonaro, que ya cumple prisión domiciliaria, no estará presente en el juicio al alegar problemas de salud debido a un hipo que le provoca vómitos.

El expresidente es consciente que va a ser condenado y por ello ha seguido intentando que sus aliados más influyentes encuentren la fórmula de aplicar una amnistía que incluya no solo a los manifestantes de la jornada del 8 de enero, sino también a políticos y militares implicados en la trama golpista. El juicio tiene expectante a todo un país que en su historia ha registrado nueve golpes de Estado.

La Fiscalía General de la República acusa a Bolsonaro de cometer los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado, y también de causar daños y deterioro del patrimonio histórico. Está además la acusación de intentar envenenar al candidato elegido en las elecciones, Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nunca reconoció la derrota. Es más, intentó quedarse en el poder con la ayuda del ejército, aunque él sostiene que lo hizo por vías legales.

Los partidarios del expresidente buscan por todos los medios encontrar apoyos suficientes en el Congreso Nacional para lograr una amnistía amplia. En este sentido, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los políticos influyentes que respalda a Bolsonaro, declaró al 'Diario do Grande ABC' hace unos días que si era elegido presidente de inmediato aplicaría el indulto al exmandatario del país: «De inmediato. Primer acto porque creo que todo lo que está sucediendo es absolutamente irrazonable. No creo que haya motivos para condenarlo, pero lamentablemente, no puedo decir que confío en el sistema judicial actual». La oposición no descarta utilizar el juicio para fortalecer y atraer simpatizantes a las manifestaciones para el Día de la Independencia de Brasil, el próximo 7 de septiembre.

Los abogados de Bolsonaro y otros acusados insisten en la forma que el juez Alexandre de Moraes ha llevado el caso desde que comenzó la investigación. Aseguran que actuó con parcialidad. Algunas fuentes aseguran que el caso resulta altamente complicado porque el Tribunal Supremo Federal tiene amplios poderes y lo que está en juego es la democracia de un país que hace cuatro décadas vivía en un régimen.

No es ninguna novedad que en Latinoamérica expresidentes se enfrenten a un Tribunal Supremo. El penúltimo fue el colombiano Álvaro Uribe, condenado por fraude procesal. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner también cumple prisión domiciliaria y está inhabilitada para ejercer cargos públicos para el resto de su vida. Evo Morales, en Bolivia, Pedro Castillo y Martín Vizcarra en Perú, y hasta el propio Lula da Silva también fue a prisión por a una condena por corrupción.