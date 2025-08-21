Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y el presidente de Argentina, Javier Milei. AFP

Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei: «Soy víctima de una persecución»

La Policía brasileña ha encontrado en el teléfono del expresidente brasileño un documento de 33 páginas dirigido al líder argentino que no llegó a enviar

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:11

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encuentra en arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado de 2023 y obstaculizar la investigación judicial, ... barajó pedir asilo político en Argentina a su aliado ultraderechista Javier Milei. Así lo atestigua el borrador de una carta de 33 páginas que los agentes hallaron en su teléfono y en el que denunciaba ser víctima de una «persecución por motivos políticos y por delitos esencialmente políticos». Asimismo, aseguraba ser objetivo de medidas cautelares con el fin de «restringir» su libertad.

