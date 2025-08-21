Bolsonaro planeó pedir asilo político a Milei: «Soy víctima de una persecución»

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encuentra en arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado de 2023 y obstaculizar la investigación judicial, ... barajó pedir asilo político en Argentina a su aliado ultraderechista Javier Milei. Así lo atestigua el borrador de una carta de 33 páginas que los agentes hallaron en su teléfono y en el que denunciaba ser víctima de una «persecución por motivos políticos y por delitos esencialmente políticos». Asimismo, aseguraba ser objetivo de medidas cautelares con el fin de «restringir» su libertad.

Según las pesquisas, la misiva, sin fecha ni firma pero dirigida a Milei, estaba guardada en el dispositivo móvil de Bolsonaro desde el año pasado, cuando comenzaron las primeras diligencias contra él por tratar de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. «Tenía en su poder un documento que le permitiría escapar de Brasil a la República Argentina, en particular tras el inicio de una investigación por parte de la Policía Federal con la identificación de materialidad y autoridad penal respecto de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho por una organización criminal», apuntan los investigadores en su informe.

El juez Alexandre de Moraes, que instruye la causa contra el expresidente, ha fijado un plazo de 48 horas para que la defensa de Bolsonaro aporte explicaciones por lo que considera como un «comprobado riesgo de fuga». Asimismo, el magistrado también solicita aclaraciones de los «reiterados incumplimientos de las medidas cautelares impuestas» y la «reiteración de conductas ilegales» por parte del ex jefe de Estado.

Coacción

De forma paralela, la Policía Federal de Brasil ha acusado este miércoles al expresidente y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de tratar de obstaculizar la investigación por el intento de golpe de Estado, lo que constituiría un delito de coacción. La imputación se deriva de la financiación de una trama para obstruir la causa desde Estados Unidos.

En el informe presentado por los agentes expone que Bolsonaro Jr. promovió una campaña, en la que su padre invirtió 300.000 euros, para impulsar sanciones contra autoridades del país sudamericano, incluidos jueces del Tribunal Supremo. El hijo del líder de ultraderecha llegó a mantener reuniones con la Casa Blanca.

La campaña surtió efecto y el presidente norteamericano, Donald Trump, fijó a finales del mes pasado unos aranceles del 50% para las importaciones procedentes de Brasil. Así, el republicano castigó «las recientes políticas» del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en especial el procesamiento «por motivos políticos» de Bolsonaro. Antes, el magnate había calificado el juicio a su aliado de ultraderecha como una «caza de brujas».