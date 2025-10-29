Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El huracán 'Melissa' en estado 5, la máxima categoría de alerta, antes de tocar tierra en Jamaica EFE

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Con sede en Miami, trabaja en colaboración con una red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos, denominados 'cazahuracanes'

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:18

Comenta

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) es el guardián que vigila todos los ciclones tropicales de los océanos Atlántico y ... Pacífico. La organización, perteneciente a Estados Unidos, tiene su sede en Miami, Florida, pero posee bases diseminadas en múltiples localizaciones y trabaja en coordinación con la red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos. De esta manera consigue información muy detallada de fenómenos que se encuentran a miles de kilómetros pero que pueden tener un gran impacto en la población americana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  10. 10 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes